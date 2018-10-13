Клімкін заявив про відсутність проблем в питанні призначення нового посла Угорщини в Україні

Глава МЗС сказав, що найближчим часом буде погоджено видачу агреману для нового угорського посла в Україні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що проблеми у питанні призначення нового посла Угорщини в Україні немає.

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Про це глава МЗС сказав на прес-конференції в Ужгороді, що транслювалася у соціальній мережі Facebook ужгородським прес-клубом, після зустрічі з представниками угорської меншини Закарпаття.

Глава МЗС України заявив, що у питанні призначення нового посла Угорщини в Україні "немає ніяких питань".

При цьому, у нього уточнили про видачу агремана угорському дипломату.

"Буде найближчим часом відповідно. Це абсолютно не питання. Тобто, питання послів, це питання пропозиції країн. Наскільки я знаю, Угорщина, до речі, запропонувала кандидатуру представника дипломатичного відомства, який має зв'язок з Закарпаттям", - заявив Клімкін.

"Мені навіть Петер Сійярто сказав, що він (кандидат на посаду посла - УНІАН) зараз активно вивчає українську. Я сказав, що дуже добре, ми перевіримо його знання української. Тобто, з призначенням посла немає жодних питань", - заявив Клімкін.

При цьому, глава МЗС наголосив, що призначення нового угорського посла взагалі не є проблемним питанням українсько-угорських відносин.

"Для мене питання, як ми взагалі бачимо нашу спільну взаємодію, як ми спільно турбуємось про громаду", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на угорське видання Magyaridok, державний міністр з питань комунікацій Угорщини Тамаш Менцер заявив про те, що угорський уряд розцінює як «недружній крок» затягування погодження кандидатури на посаду нового посла Угорщини в Україні, що відбувається «впродовж багатьох місяців».