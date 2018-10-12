Глава МЗС Угорщини: заяви українських політиків нагадують про «найтемніші диктатури»

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення в 2017 році Верховною Радою закону про освіту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що заяви українських політиків стосовно угорської меншини на Закарпатті нагадують про найтемніші диктатури.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Угорщини, про це Сійярто заявив на прес-конференції у Брюсселі.

Зокрема, на його переконання, угорці, які мешкають на Закарпатті, продовжують покладатися на Угорщину в усіх відношеннях, бо рішення українських посадовців нагадують про «найтемніші диктатури».

Сійярто стверджує, що це відбувається у той час, коли в Україні бажають «змінити етнічний склад населення у Береговому і в подальшому зменшити кількість угорців, які мешкають у місті шляхом заселення його українцями».

Його обурює, що уряд України не засуджує ці факти, а також не виступає з протестом через появу на сайті українського парламенту петиції, і якій йдеться «про депортацію закарпатських угорців».

«Парламент у Києві діє у змові з тими екстремістами, які злили персональні дані сотень закарпатських угорців з врахуванням того, що неможливо визначити подвійне громадянство на основі публічних баз даних», - додав глава угорського МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Після ситуації з таємною роздачею українцям угорських паспортів міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата з вимогою залишити територію України.

У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.