Питання гірсько-піхотної бригади у Берегово і Мукачево не має бути предметом провокацій - Клімкін

Глава МЗС наголосив, що кожна країна може розміщувати військову інфраструктуру на своїй території так, як захоче.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що питання розташування гірсько-піхотної бригади у Берегово та Мукачево у Закарпатській області не має бути предметом для провокацій з боку угорських засобів масової інформації.

Читайте такожКлімкін: позиція Будапешта щодо мови шкодить українським угорцям

Про це глава МЗС сказав на прес-конференції в Ужгороді, що транслювалася у соціальній мережі Facebook Ужгородським прес-клубом, після зустрічі з представниками угорської меншини Закарпаття.

Глава МЗС зазначив, що "не може не згадати питання дислокації військових частин" на Закарпатті.

"Подивіться, у кожній країні є право робити військову інфраструктуру як вона хоче. Ми це робимо відкрито, абсолютно прозоро", - заявив Клімкін.

"Якщо користуватися угорською логікою, взагалі, Яворівський полігон, який знаходиться за 7 км від польської території, загрожує Польщі. Ну кому у Варшаві колись прийде в голову, що він загрожує Польщі?", - додав Клімкін.

"Але слухайте, я сказав нашим угорським колегам під час минулої зустрічі - вони декілька тижнів тому започаткували батальйон територіальної оборони в Ньїредьгазі. Так і я скажу, що цей батальйон загрожує Україні", - заявив Кімкін.

"Тому, те, що робиться прозоро, те, що робиться відповідно для того, що є у нас своє військове планування, це взагалі не має служити предметом численних провокацій, медійних провокацій, які ходять по угорських ЗМІ, і потім тиражуються", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився проти розміщення у Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до тисячі солдатів.

В рамках участі у Раді Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ він повідомив, що на зустрічі європейських міністрів висловив стурбованість щодо наміру України «передислокувати батальйон від близько 800 до тисячі солдатів зі сходу в місто Берегове», в якому проживає найбільша кількість угорців.

За словами Сійярто, «навіть ще більше занепокоєння викликає причина цього заходу, про що угорській стороні пояснило Міністерство оборони України, як необхідність з огляду на загрози територіальній цілісності України».

«Це означає, що Київ розглядає угорську національну меншину як фактор загрози, що обурює, і є тим, що Угорщина відкидає найбільш рішучим чином», - наголосив Сійярто.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Угорщини щодо українського батальйону в Берегово, заявивши, що базування військових на власній території є суверенною справою України.