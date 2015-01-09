За ніч бойовики більше 30 разів з «Градів» і мінометів обстріляли сили АТО - штаб

Про це повідомляє пресс-центр штабу АТО у Facebook.

«Незаконні збройні формування, порушуючи режим припинення вогню, значно збільшили кількість обстрілів по позиціях сил АТО з важкого озброєння – мінометів, артилерії у тому числі із реактивних систем залпового вогню «Град». За ніч бойовики 34 рази обстріляли наших військових», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з мінометів бойовики двічі вели вогонь по донецькому аеропорту, населених пунктах Веселе, Тоненьке, Опитне, Мар’їнка, Авдіївка, Гнутово, Новотошковське, двічі по Красногорівці та тричі по Пісках. Із стрілецької зброї терористи обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Мар’їнка, Нікішино, Кряківка та Рідкодуб.

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Також впродовж ночі бойовики 9 разів вели вогонь з артилерії, а ще 5 із БМ-21 «Град».

«Із артилерійських систем незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Велика Анадоль, Каменка, Октябрське, двічі Тоненьке та чотири рази Гнутово, а з «Градів» - Павлополь, Райгородка, Октябрське і двічі Кримське», - повідомляє прес-центр.

Також 8 разів зафіксовано проліт безпілотників у небі над Дєнєжнікове, Щербак, Пантелеймонівка, Щастя, Чмирівка, Краматорськ та двічі Глинка.

«Загалом, за добу незаконні збройні формування 50 разів обстріляли позиції наших військових», - підсумовує прес-центр штабу АТО.