Активісти перекрили в’їзди до Ради з вимогою ухвалити новий Виборчий кодекс (відео)

Відповідний законопроект, зокрема, передбачає вибори за відкритими партійними списками та скасування мажоритарних округів.

Близько 200 активістів перекрили входи та в’їзди до Верховної Ради з вимогою остаточно ухвалити новий Виборчий кодекс.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, відсьогодні громадські організації розпочали під стінами парламенту безстрокову акцію тиску.

Зазначається, що новий Виборчий кодекс депутати ухвалили у першому читанні ще торік. З того часу його подальший розгляд усіляко гальмується, навіть на рівні розгляду правок комітетом. Законопроект, зокрема, передбачає вибори за відкритими партійними списками і скасування мажоритарних округів.

Як повідомив кореспондент ТСН з парламенту, на погоджувальній раді законопроект не згадувався. Документ «зник» у надрах профільного комітету, і навіть його автори кажуть про нього як про сирий та неготовий до розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.