этот материал доступен на русском

Активісти перекрили в’їзди до Ради з вимогою ухвалити новий Виборчий кодекс (відео)

13:13, 16 жовтня 2018
Політика
1138 0
Активісти почали під Радою акцію за новий Виборчий кодекс / скріншот - ТСН

Читайте такожРада сьогодні розгляне питання про зняття недоторканності з Вілкула і Колєснікова (наживо)

Як повідомляється у сюжеті ТСН, відсьогодні громадські організації розпочали під стінами парламенту безстрокову акцію тиску.

Зазначається, що новий Виборчий кодекс депутати ухвалили у першому читанні ще торік. З того часу його подальший розгляд усіляко гальмується, навіть на рівні розгляду правок комітетом. Законопроект, зокрема, передбачає вибори за відкритими партійними списками і скасування мажоритарних округів.

Як повідомив кореспондент ТСН з парламенту, на погоджувальній раді законопроект не згадувався. Документ «зник» у надрах профільного комітету, і навіть його автори кажуть про нього як про сирий та неготовий до розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Рада#активісти#Виборчий кодекс