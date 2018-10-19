Автокефалія української церкви не дозволить відродити Російську імперію - речник УПЦ КП

Він додав, що процес церковного єднання і всеправославного визнання автокефалії Української церкви покликаний зупинити конфлікти і суперечки між вірянами.

Встановлення в Україні Єдиної автокефальної помісної церкви ставить хрест на можливості реалізувати російський нео-імперський проект так само, як утвердження незалежної української держави не дозволяє реанімувати Російську імперію.

Про це написав архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря на "Главреді".

"З російської сторони держава не тільки не відокремлена від церковних питань, а навпаки тісно в них залучена. Більш того, російська держава втручається у церковні питання і направляє їх, даючи відповідні вказівки Московській патріархії", - написав він.

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На його думку, заяви про кровопролиття – це лише залякування.

"Ніякого кровопролиття в реальності не буде, тому що український народ набагато мудріший, ніж про нього думають у Москві, і він довів це на ділі. Якщо в самій Україні не будуть давати приводу "захищати православних", то у Кремля не буде і правдоподібного обґрунтування для посилення агресії проти України. Тому наше спільне завдання - протистояти провокаціям, не допускати насильства у питаннях віри, зробити все необхідне для того, щоб люди мали можливість усвідомлено і добровільно зробити свій вибір на користь української церкви або залишитися в складі російської церкви", - вважає архієпископ.

Він додав, що процес церковного єднання і всеправославного визнання автокефалії Української церкви покликаний зупинити конфлікти і суперечки між вірянами.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.