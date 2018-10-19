Адвокати Януковича терміново вилетіли до Москви

Адвокати Януковича знову поїхали до Москви «для узгодження правової позиції з клієнтом».

Сьогоднішнє засідання Оболонського райсуду Києва, що розглядає справу про вчинення державної зради екс-президентом Віктором Януковичем, не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання перенесено на 22 жовтня через неявку адвокатів Януковича.

На початку засідання головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко повідомив, що адвокати Януковича Олександр Горошинський та Олександр Байдик надіслали до суду листа, в якому повідомили, що їх викликав Янукович до Москви для узгодження правової позиції.

"Їх терміново викликав клієнт для узгодження правової позиції в Москву", - передає слова Дев'ятко LB.ua.

У свою чергу, прокурор Руслан Кравченко заявив, що такі дії адвокатів - це неповага до суду, оскільки адвокати заздалегідь не попередили суд, що сьогодні будуть відсутні, і додав, що суд має звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів у зв’язку з такими діями захисників Януковича.

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Після цього суддя Дев’ятко оголосив перерву в засіданні до 9 ранку 22 жовтня.

Нагадаємо, що сьогодні адвокат Горошинський мав би завершити свою промову в рамках судових дебатів.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Януковича Байдик розпочав виголошення промови в рамках судових дебатів 13 вересня.

5 жовтня дебатну промову почав виголошувати Горошинський.

Промови побудовані в такий спосіб, що адвокати цитують показання майже всіх свідків, які виступили в цій справі, та надають кожному з них свою оцінку.

На 23 жовтня у суді заплановано виступ Януковича з останнім словом.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.