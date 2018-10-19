Утримуємо 450 осіб: до закриття засідання Ради досиділи аж 13 нардепів
14:58, 19 жовтня 2018Політика
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Наступне засідання парламенту відбудеться 6 листопада.
Наступного тижня депутати працюватимуть в комітетах і фракціях / фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, під час закриття засідання в сесійній залі було менше 15 народних депутатів.
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Як зазначила перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, закриваючи засідання парламенту, наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах та фракціях, а з 29 жовтня по 2 листопада — з виборцями.
Наступне засідання відбудеться 6 листопада.
Нагадаємо, кожен десятий нардеп пропустив майже всі голосування у вересні. 11 нардепів не проголосували ні разу за місяць.
Як повідомляв УНІАН, місця депутатів у Раді планують обладнати сенсорними екранами і ПК.
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