Утримуємо 450 осіб: до закриття засідання Ради досиділи аж 13 нардепів

Наступне засідання парламенту відбудеться 6 листопада.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, під час закриття засідання в сесійній залі було менше 15 народних депутатів.

Читайте такожРада має занадто багато зауважень до проекту держбюджету 2019 - нардеп

Як зазначила перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, закриваючи засідання парламенту, наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах та фракціях, а з 29 жовтня по 2 листопада — з виборцями.

Наступне засідання відбудеться 6 листопада.

Нагадаємо, кожен десятий нардеп пропустив майже всі голосування у вересні. 11 нардепів не проголосували ні разу за місяць.

Як повідомляв УНІАН, місця депутатів у Раді планують обладнати сенсорними екранами і ПК.