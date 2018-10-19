Ремонт у ВР: місця депутатів планують обладнати сенсорними екранами та ПК

Кольорові сенсорні екрани для голосування матимуть діагональ від 10 до 12 дюймів.

Робочі місця народних депутатів у залі засідань Верховної Ради планують обладнати сенсорними екранами для голосування.

Про це свідчить заявка на сайті zakupki.prom.ua, що є найбільшим майданчиком державних і комерційних торгів та офіційним учасником системи електронних державних закупівель ProZorro.

Так, Управління справами Верховної Ради замовило проведення тендеру з очікуваною вартістю у розмірі 5,7 мільйона гривень на ремонт зали пленарних засідань із заміною системи електронного голосування.

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Як сказано у тендерній документації, до складу стаціонарного робочого місця народного депутата повинні входити "персональний комп’ютер/термінальний клієнт/спеціалізоване рішення, модуль з кнопками для голосування, модуль безконтактного зчитування ID-картки народного депутата України, кольоровий сенсорний екран з діагоналлю від 10” до 12” з можливістю голосування з нього, всіх видів запису на виступі, мікрофон, гучномовець, пристрій для користування синхронним перекладом, модуль підзарядки всіх типів персональних мобільних пристроїв народного депутата України та електронна табличка з ПІБ народного депутата України".

Відповідно до вимог тендеру, новою системою необхідно обладнати 450 стаціонарних робочих місць народних депутатів України у залі пленарних засідань ВРУ, президію парламенту (3 стаціонарних робочих місця та 3 додаткові), трибуну (1 стаціонарне робоче місце), робоче місце президента України (1 робоче місце), прем'єр-міністра України, ложі уряду (2 стаціонарних робочих місця) та підсистему супроводження пленарних засідань (робочі місця адміністраторів і технічного персоналу – 6 стаціонарних робочих місць).

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Окрім того, планується облаштувати додаткові 250 місць на балконі та в ложах засобами синхронного перекладу.

Зазначається, що аукціон має розпочатися 30 жовтня. Проектування повинно завершитись за фактом виконаних робіт, але не пізніше 20 грудня. Джерелом фінансування проектних робіт є державний бюджет України.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року голова Верховної Ради України Андрій Парубій затвердив Стратегію електронного парламентаризму на 2018-2020 роки. Головним елементом цієї стратегії є введення єдиної електронної картки народного депутата України.

За словами Парубія, завдяки такій електронній ID-картці буде забезпечуватися контроль доступу народного депутата на засідання Верховної Ради та на засідання комітетів.