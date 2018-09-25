Кожен десятий нардеп пропустив майже всі голосування у вересні - КВУ

11 нардепів не проголосували жодного разу за місяць.

46 народних депутатів майже не голосували у вересні, пропустивши 90% голосувань. Із них 11 – не проголосували жодного разу за місяць.

Зазначається, що нульові показники голосувань у парламентарів Євгена Мураєва, Костянтина Жеваго, Дмитра Яроша, Лева Підлісецького, Юрія-Богдана Шухевича. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Також у КВУ додають, що не голосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

"Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою", - йдеться у повідомленні.

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У комітеті виборців додали, що за даними веб-сайту ВР офіційно вони пропустили голосування з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження.

Крім того повідомляється, що частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць.

Серед них Віталій Чепинога і Вадим Рабінович (взяли участь в 0,4% голосувань), Юхим Звягільський (0,8%), Юрій Солод (1,6%), Наталія Королевська (2%), Сергій Ларін (3,1%), Анатолій Гіршфельд (3,1%), Дмитро Добкін (4%), Денис Омельянович (4%), Сергій Льовочкін (4%), Нестор Шуфрич (4%), Григорій Немиря (4,3%), Іван Фурсін (5%), Микола Скорик (5%).

Також зазначається, що часто політики не голосували, хоч і офіційно були зареєстровані на засіданні. Зокрема, Сергій Ківалов та Михайло Поплавський були зареєстровані на всіх засіданнях ВР, але взяли участь лише в 8% та 10% голосувань відповідно.

"У вересні дещо покращилася участь народних депутатів у голосуваннях Ради. Так, якщо в травні 2018 року 90% голосувань пропустили 71 нардеп, в червні – 79, липні – 52, то у вересні – 46. У першу чергу це пов’язано із важливістю голосувань цього місяця", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього у вересні відбулося дванадцять пленарних засідань ВР, на яких було проведено 255 голосувань.