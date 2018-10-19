Кабмін збирається на екстрене засідання

За інформацією ЗМІ, засідання стосується ціни на газ.

Кабінет міністрів України проведе екстрене засідання у п'ятницю через ціну на газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Початок засідання заплановано орієнтовно на 16.30. Водночас в прес-службі не уточнили, які питання планується розглядати.

За словами джерел "Української правди", засідання стосується ціни на газ.

На уточнення, чи збирається прем'єр Володимир Гройсман виносити питання щодо підвищення ціни на газ, одне з джерел сказало: "ніхто цього не знає".

Разом з тим, інші джерела і в уряді, і в парламенті стверджують, що ціну на газ можуть підняти на 23%.

На сайті уряду повідомлень про засідання немає.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

30 травня Кабмін продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року, 26 липня - до 1 вересня, 29 серпня – до 1 жовтня, а 28 вересня - до 18 жовтня. 17 жовтня Кабмін знову відклав підвищення цін на газ до 27 жовтня.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" повинна вирівнятися (піднятися) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.