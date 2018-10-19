І.Кива: Україні потрібен закон і порядок

Політик наголосив, що мова про підвищення тарифів не може йти, поки не будуть підняті соціальні стандарти.

Нинішня влада знищила промисловість, розвалила країну і довела народ до злиднів, заявив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива на віче «Зупинимо геноцид» проти підвищення тарифів та необґрунтованих відмов виплачувати субсидії у Чернігові.

Про це повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Країна знищена, розірвана та розвалена. Сьогодні народ України розділений за мовним принципом, а також за релігійним. На своїй землі ми більше не відчуваємо себе людьми. Нас втоптують в бруд», - сказав він.

Політик підкреслив, що нинішня влада і всі попередні президенти винні в ситуації, що склалася, і повинні понести відповідальність за це.

«У нас був хліб, земля, майбутнє. Все це у нас забрали, називаючи це «реформами», «покращенням життя». Сьогодні влада висмоктує останні кошти народу, необґрунтовано підвищуючи тарифи, в тому числі на газ”, - сказав голова СПУ.

Він також наголосив, що мова про підвищення тарифів не може йти, поки не будуть підняті соціальні стандарти.

За його словами, Україні потрібен закон і порядок для відродження держави. Крім того, потрібно розірвати відносини з МВФ, які заганяють країну в боргове рабство, націоналізувати стратегічні об'єкти і ввести справедливу систему покарання.

«Сьогодні заводи-гіганти, які забезпечували життя міст, наповнювали бюджет країни, «годують» окремих олігархів. Націоналізація стратегічно важливих об'єктів, дозволить нам справедливо розпоряджатися природними ресурсами і встановлювати відповідні тарифи», - підкреслив І.Кива.