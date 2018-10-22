Бізнесмена Нагорного знову посадили в СІЗО (фото, відео)

Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада.

Апеляційний суд Києва обрав підозрюваному в державній зраді бізнесменові Тимофію Нагорному запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО.

Про це повідомляє LIGA.net.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання прокуратури скасувати рішення суду про арешт до 30 листопада з можливістю застави.

"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без права застави, і взяти Нагорного під варту в залі суду", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 4 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Тимофія Нагорного на 2 місяці з правом виходу під заставу в розмірі 528 600 гривень. Він скористався ним і вийшов на свободу 11 жовтня.

Прокуратура оскаржила це рішення. Однак розгляд апеляції тричі переносили.

Читайте такожЕкс-чоловік Подкопаєвої за наказом ФСБ мав створити в Україні партію - СБУ

СБУ відкрила проти Нагорного провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 190 (шахрайство) ККУ. За словами самого Нагорного, підозра в держзраді полягає в тому, що у вересні 2014 року в Москві його нібито завербувала ФСБ після акції "Марш миру", в якій він брав участь.

Також бізнесмен, за даними прокуратури, підозрюється в заволодінні коштами шахрайським способом. Але подробиці цього епізоду провадження не коментує ні слідство, ні захист.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент "Фонду волонтерів України", директор міжнародної компанії "Спорт-сервіс". З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.