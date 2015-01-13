НАТО збільшить інтенсивність навчань в Балтійському регіоні через дії РФ

Про це заявив головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп Бридлав, передає Бі-бі-сі.

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Програма навчань зазнає низки змін, зазначив генерал, виступаючи в польському Щецині. Головна мета, за словами Філіпа Бридлава, полягає в відпрацюванні злагодженості дій та підготовці військ Альянсу.

Говорячи про дії російської військової авіації в Балтійському регіоні, він зазначив, що там спостерігалося "зміна характеристик виконуваних завдань", які часом були "не цілком звичайного типу".

Філіп Бридлав заявив також, що Росія продовжує надавати допомогу сепаратистам на південному сході України, що робить непевними перспективи мирних переговорів. За його словами, на "схід від лінії конфлікту" триває накопичення сил.

Як відзначив генерал, в останні дні спостерігалося посилення бойових дій в Україні, що змушує засумніватися в довговічності режиму припинення вогню.