До Литви для посилення місії НАТО прибули винищувачі ВПС Польщі

Як передає ТАСС, у складі контингенту Польщі, що прибув із місця постійної дислокації в Міньську-Мазовецькому, де розквартирована 23-я база тактичної авіації, близько 100 осіб. Для польських ВПС це вже шоста місія в Литві. Четвірка МіГ-29 ВПС Польщі посилить італійський контингент, який з чотирма винищувачами Eurofighter Typhoon заступив в останній день 2014 року на чергування на авіабазі Зокняй.

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Країни Балтії не мають у своєму розпорядженні необхідної авіації для контролю свого повітряного простору. З 2004 року його забезпечують, змінюючись кожні чотири місяця, їх партнери по НАТО. До весни 2014 року вони четвіркою винищувачів базувалися в Зокняй. З квітня патруль подвоєно. Крім того, друга частина місії (ще чотири винищувачі) розміщується в Естонії на авіабазі Емарі.