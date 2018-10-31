Що означатиме для України та РФ завершення епохи Меркель

Всьому колись приходить кінець. І зараз починається фінальний етап перебування Ангели Меркель при владі. В німецькій політиці вона, безперечно, залишить по собі дуже помітний слід. За значенням пані Меркель можна порівнювати з Аденауером та Кольом – лідерами такого масштабу. Ангела Меркель – справді видатний політичний діяч, і шкода, що вона завершує політичну кар’єру.

Проте, з іншого боку, потрібні зміни, ротації, нові ідеї та підходи. Рішення Меркель викликає лише повагу: вона розуміє, що настав час для нових ідей і підходів, і вчинила дійсно по-європейськи. Існують проблеми, які потрібно вирішувати, але робити це вже мають інші політики.

Для України Ангела Меркель є політичним діячем, що має особливо велике значення. Завдяки її зусиллям в тому числі вдалося зупинити ті надзвичайно складні події, які ми переживали на початку російської агресії

Для України Ангела Меркель є політичним діячем, що має особливо велике значення. Завдяки її зусиллям в тому числі вдалося зупинити ті надзвичайно складні події, які ми переживали на початку російської агресії. При цьому я жодним чином не хочу применшувати роль наших Збройних сил – мабуть, вони стали найголовнішою обставиною, завдяки якій вдалося дещо зменшити російську агресію. Але дипломатичний тиск пані Меркель на Путіна теж, безумовно, зіграв свою позитивну роль.

Що відбудеться після заміни Ангели Меркель? Мені чомусь здається, що в даному випадку особливих змін в німецькій позиції не повинно відбутися. Хоча тенденції всередині німецького політикуму доволі не проєвропейські. Буде дещо схоже на те, що відбувалося у Сполучених Штатах: коли Дональд Трамп прийшов до влади, всі думали, що це – кінець, проте насправді нічого не закінчилося. Так само і тут – думаю, що в Німеччині до влади прийдуть ті політичні діячі, для яких європейські цінності та міжнародне право щось та важать. Тому я не передбачаю якихось кардинальних змін у політиці Німеччини.

Як це вплине на роботу «нормандської четвірки»? Путіна можна поставити на місце певними переконаннями, жорсткою позицією і конкретними санкційними заходами, які він не переживе. Якщо виходити з цього, то від зміни доданків сума не зміниться. Якщо ж уповати тільки на окрему особистість, то, звичайно, рівноцінної Меркель політичної фігури поки що немає. Тому я думаю, треба виходити не з особистостей, а з позицій. Якщо ця позиція буде ще раз зафіксована і посилена, а санкції будуть непідйомними для Росії, це означатиме, що можна досягнути й більших результатів, навіть без пані Меркель.

За значенням пані Меркель можна порівнювати з Аденауером та Кольом – лідерами такого масштабу

Чи буде відхід Меркель вигідним Росії? Не думаю, що все залежить лише від неї. Знову ж таки, позиція Трампа спочатку теж була однією, а потім система поставила його на місце. Так само і тут: буде «містер ікс» чи «місіс ігрек», але вони все одно діятимуть в рамках спільної європейської політики і позицій, які вже давно визначені і які навряд чи будуть мінятися.

Як це позначиться на спільних проектах Німеччини і Росії, зокрема, на «Північному потоці-2»? Слід виходити з того, що поки що не йдеться про те, що Меркель вже завтра залишить свою посаду – це станеться лише за три роки. За цей час, за всіма планами, які є сьогодні по «Північному потоку-2», він має бути добудований. Якщо ж американці справді зіграють у жорстку гру і зупинять цей проект, ввівши санкції проти європейських компаній, тоді це буде зовсім інша ситуація… Тож я би не пов’язував відхід Меркель від справ і реалізацію спільних проектів німців та росіян, зокрема, «Північного потоку-2».

Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України