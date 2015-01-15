Комісія з розробки змін до Конституції буде створена найближчим часом - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук під час брифінгу за підсумками робочої зустрічі президента Петра Порошенка з головами обласних державних адміністрацій.

”Безумовно, найближчим часом буде створена відповідна комісія, яка буде займатися питаннями внесення змін до Конституції, тому що зрозуміло, що питання децентралізації влади - це питання, яке регулює Основний Закон України - Конституція”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 р. Порошенко заявив про намір створити спеціальну комісію, яка буде займатися внесенням змін до Конституції у частині проведення реформи місцевого самоврядування.

”Я планую запропонувати створення Конституційної комісії, головною метою якої стане внесення змін до Конституції вже у 2015 році, головним змістом яких має бути децентралізація влади”, - сказав він.