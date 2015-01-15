Комісія з розробки змін до Конституції буде створена найближчим часом - АП
Комісія з розробки змін до Конституції України буде створена найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук під час брифінгу за підсумками робочої зустрічі президента Петра Порошенка з головами обласних державних адміністрацій.
”Безумовно, найближчим часом буде створена відповідна комісія, яка буде займатися питаннями внесення змін до Конституції, тому що зрозуміло, що питання децентралізації влади - це питання, яке регулює Основний Закон України - Конституція”, - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 р. Порошенко заявив про намір створити спеціальну комісію, яка буде займатися внесенням змін до Конституції у частині проведення реформи місцевого самоврядування.
”Я планую запропонувати створення Конституційної комісії, головною метою якої стане внесення змін до Конституції вже у 2015 році, головним змістом яких має бути децентралізація влади”, - сказав він.