Порошенко анонсував підписання Кодексу з процедури банкрутства

На переконання президента, ухвалений Кодекс з процедури банкрутства позитивно відобразиться на рейтингу України в Doing Business наступного року.

Президент України Петро Порошенко анонсує підписання Кодексу України з процедури банкрутства протягом двох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на зустрічі з представниками українського та іноземного бізнесу в Києві.

«Я ще раз хочу подякувати парламенту, який нещодавно ухвалив Кодекс України з процедури банкрутства. Він ще не надійшов до Адміністрації президента, на жаль, я не мав можливості його уважно вивчити», - заявив він.

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Проте, президент відзначив, що «якщо все буде, як було задекларовано, я збираюся його підписати протягом двох тижнів, він вступить в дію».

Порошенко наголосив, що «це суттєвий крок щодо вирішення питання відновлення платоспроможності платника і забезпечення ефективних, швидких процедур банкрутства».

На переконання президента, ухвалений Кодекс з процедури банкрутства позитивно відобразиться на рейтингу України в Doing Business наступного року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила Кодекс з процедури банкрутства, який впроваджує в країні інститут банкрутства фізичних осіб. Документ входить у пакет з 35 законопроектів, які, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, дадуть змогу досягнути в подальшому економічного зростання України в 5-7%. Упродовж 2014-2017 років 96 банків втратили платоспроможність. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, переданих в управління Фонду гарантування в цей період, становила майже 90 млрд грн.

На сьогодні Фонд продовжує ліквідацію 92 банків.