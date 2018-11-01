Медведєв хвилюється за компанії РФ через санкцій проти України

Російський прем'єр доручив запобігти негативному впливу санкцій проти України.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив Міністерству промисловості і торгівлі та Міністерству економічного розвитку РФ запобігти негативному впливу економічних заходів щодо України на діяльність компаній РФ.

Про це йдеться у відповідному указі російського прем'єра щодо санкцій проти України.

«Міністерству промисловості і торгівлі Російської Федерації і Міністерству економічного розвитку Російської Федерації забезпечити збалансованість товарних ринків і запобігання негативному впливу спеціальних економічних заходів на діяльність російських організацій», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції стосовно 322 громадян і 68 компаній з України.

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Серед фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади і великих українських компаній, юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).

У відповідній постанові вказується, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право відміни запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених щодо російських громадян і юридичних осіб.