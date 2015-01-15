СБУ знешкодила розвідгрупу бойовиків на Луганщині

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Встановлено, що диверсійна група, виконуючи завдання ватажка «розвідки» терористів – підполковника спецслужб РФ на прізвисько „Змій”, на БТР прямувала до позицій сил АТО. Бойовики мали зібрати розвіддані про розташування українських військ спеціального призначення та негайно передати їх своєму ватажку. Передова група терористів була захоплена українською контррозвідкою. Троє бойовиків на прізвиська «Десант», «Партизан» і «Глобус» надали відомості про місцезнаходження решти групи", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала бойовика з «Оплоту», що був особистим охоронцем ватажків бандитів Як зазначили в СБУ, що у бойовиків вилучено автомати Калашникова, гранати Ф-1, РГД-5 та велику кількість набоїв. На наступному етапі спецоперації ворожий БТР було знищено.

Слідчим відділом УСБУ в Луганській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.