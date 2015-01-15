У Євросоюзі готуватимуть стратегію протидії російській пропаганді

Як передає власний кореспондент УНІАН, про йдеться у резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні, ухваленій сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі.

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„(ЄП) закликає Європейську комісію та комісара з європейської політики сусідства впродовж двох місяців підготувати та представити в Європейському парламенті комунікаційну стратегію для протидії російській пропагандистській кампанії, яка спрямована проти ЄС, її східних сусідів та самої Росії, а також для вироблення інструментів, які б дозволили ЄС і його державам-членам вжити заходів стосовно пропагандистської кампанії на європейському та національному рівнях”, - сказано в резолюції.