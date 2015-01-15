Для захисту донецького аеропорту підтягуються резерви
19:05, 15 січня 2015Політика
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Для захисту донецького аеропорту підтягують допомогу.
Для захисту донецького аеропорту підтягуються резерви / facebook.com/sergei.loiko
Про це у соцмережі повідомив радник президента України Юрій Бірюков. «Аеропорт ми "не зливаємо", "не здаємо". Помилки в організації оборони вже розкрилися, але вони будуть виправлені. В аеропорт кілька годин тому пішли резерви, підтягуються і ще», - написав Юрій Бірюков.
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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова, "кіборги" в новому терміналі донецького аеропорту зробили контратаку і відкинули штурмові групи противника. Також він повідомив, що сьогодні, захищаючи Донецький аеропорт, загинули двоє "кіборгів", семеро бійців отримали поранення.
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