Для захисту донецького аеропорту підтягуються резерви

Про це у соцмережі повідомив радник президента України Юрій Бірюков. «Аеропорт ми "не зливаємо", "не здаємо". Помилки в організації оборони вже розкрилися, але вони будуть виправлені. В аеропорт кілька годин тому пішли резерви, підтягуються і ще», - написав Юрій Бірюков.

Читайте такожСитуація в аеропорту на вечір: це Сталінград в 21 столітті, доходить майже до рукопашної

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова, "кіборги" в новому терміналі донецького аеропорту зробили контратаку і відкинули штурмові групи противника. Також він повідомив, що сьогодні, захищаючи Донецький аеропорт, загинули двоє "кіборгів", семеро бійців отримали поранення.