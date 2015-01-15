Журналіст: сьогодні в донецькому аеропорту загинули двоє "кіборгів"

Про це в соцмережі написав головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов. «Сьогодні 2 українських героя полягли смертю хоробрих у боротьбі за аеропорт. 7 бійців поранено», - повідомив журналіст.

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Також журналіст розповів про обстановку в аеропорту. «Оперативна обстановка в донецькому аеропорту 15 січня, 16.00. Битва за аеропорт досягла такого напруження, як і в кінці вересня - початку жовтня - на піку бойових дій», - зазначив він.

За словами журналіста, противник веде інтенсивний вогонь з танків і артилерії насамперед по спостережних та коригуючих постах українських частин в аеропорту, а також б'є по новому терміналу з метою викликати обвалення.

«Сьогодні вранці в результаті артилерійської підготовки противника перед атакою відбулося подальше руйнування вежі управління донецького аеропорту - звалилися другий і третій поверх. Також сталося обвалення стіни другого поверху в новому терміналі», - повідомив журналіст.

Також Юрій Бутусов зазначив, що «після цього в атаку пішла піхота. Скориставшись падінням стіни, противник проник на другий поверх нового терміналу. Атаки проводилися також з підвалу, на першому і третьому поверхах. Противник застосовує тактику штурмових груп. Штурмові підрозділи противника повністю укомплектовані громадянами Росії. Підрозділи чисельністю до взводу чудово екіпіровані і озброєні, оснащені вогнеметами "Джміль" і РПГ, наближаються до наших оборонних рубежів, проводять інтенсивний обстріл з ближніх дистанцій, і закріплюються. Після цього викликають вогонь по виявленим позиціях наших бійців».

Як повідомив Юрій Бутусов, «запеклий ближній бій на відстані 50-100 м з великими силами піхоти противника сьогодні триває весь день, і триває в ці хвилини».

За його словами, незважаючи на потужний обстріл з усіх видів зброї по новому терміналу і запеклі атаки штурмових підрозділів противника, «наші бійці в терміналі б'ються гідно, і своїх позицій не здають. Ніхто не збирається відступати. Бойовий дух наших хлопців дуже високий».