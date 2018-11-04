В Україні почав діяти спрощений порядок екстрадиції правопорушників

Відповідний закон Верховна Рада прийняла 2 жовтня.

В Україні сьогодні набув чинності закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників».

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Документ у суботу, 3 листопада, був офіційно оприлюднений виданням «Голос України». Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників». Змінами передбачено спрощений порядок видачі розшукуваних осіб з України.

Представляючи законопроект на засіданні парламенту, голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін зазначив, що завдяки цьому закону розшукувані особи отримують право просити про застосування щодо них спрощеного порядку видачі одразу ж після затримання у зв’язку з перебуванням у міжнародному розшуку, не очікуючи надходження формального запиту про екстрадицію. За його словами, це дасть можливість скоротити строки перебування такої особи під вартою з метою її екстрадиції.

Спрощений порядок видачі не застосовується у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності чи відбування покарання на території України, якщо є підстави вважати, що видача може суперечити інтересам захисту національної безпеки України або що розшукувана особа є громадянином України.