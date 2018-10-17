Україна вимагатиме екстрадиції затриманого в РФ "віце-прем'єра" окупованого Криму - "заступника" Аксьонова

29 грудня 2016 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Нахлупіна, який обвинувачується в державній зраді.

Прокуратура АР Крим має намір звернутися до Російської Федерації щодо арешту та подальшої екстрадиції затриманого у Москві "заступника глави" Криму Віталія Нахлупіна. Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

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"Прокуратурою АР Крим будуть вживатися заходи з метою звернення до компетентних органів Російської Федерації щодо арешту та подальшої екстрадиції Нахлупіна В.Г. в Україну для притягнення до відповідальності за державну зраду", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

У повідомленні також зазначається, що 29 грудня 2016 року прокуратура доправила до суду обвинувальний акт стосовно Нахлупіна, який обвинувачується у державній зраді.

Зокрема, за його безпосередньої участі незаконно ухвалена так звана "Конституция Республики Крым" та низка постанов, внаслідок чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".

Крім того, Нахлупін у березні 2014 року через сайт парламенту АРК відкрито звернувся до мешканців автономії щодо необхідності взяти активну участь у загальнокримському референдумі та проголосувати за приєднання півострова Крим до Російської Федерації.

Також прокуратура встановила, що Нахлупін брав участь у незаконно організованих на території окупованого Криму виборах до незаконно створеного органу "Государственный Совет Республики Крым" від Кримського регіонального відділення партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, у середу, 17 жовтня, російські правоохоронці Нахлупіна у Москві. Затримання пов'язано із ситуацією навколо дорожніх тендерів. "Нахлупін курував дорожнє будівництво, а також відповідав за реалізацію федеральної цільової програми за частиною будівництва доріг", - розповіло джерело РБК.