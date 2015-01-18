Радник Порошенка: Вночі з Донецького аеропорту вивезли ще 20 поранених і 2 загиблих

Про це повідомив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков в Facebook.

«Ніч пройшла відносно спокійно, хоча і не спали майже. Вночі вдалося вивезти 20 поранених і 2 загиблих. За пораненим вивезли практично всіх, зараз триває операція з евакуації. Зайняті вчора позиції в околицях ДАП так і утримуються нами», - написав Бірюков.

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Він також повідомив, що вдалося евакуювати пораненого бійця з вишки Донецького аеропорту.

Нагадаємо, вчора ввечері Бірюков повідомляв, що з аеропорту Донецька, куди бійці АТО пробили "коридор" для евакуації поранених військових, вивезли 23 поранених і 3 загиблих українських бійців.