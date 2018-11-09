У СБУ не виключають провокацій російсько-терористичних військ під час фейкових виборів на Донбасі

Водночас голова СБУ не прогнозує активізації збройного протистояння на Донбасі найближчим часом.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак не виключає провокацій російсько-терористичних військ під час фейкових виборів на Донбасі для дискредитації Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав на брифінгу в Києві.

«Щодо активізації військового компоненту або збройного протистояння на Донбасі, я думаю, найближчим часом, на час, в крайньому разі, проведення так званих фейкових виборів, не буде, за винятком, можливих провокацій з боку російсько-терористичних військ, які вони потім зможуть або захочуть показати як атаки з боку українських військових», - заявив він.

«Ми спілкувалися і з керівництвом Генштабу ЗСУ і Нацгвардії – звичайно, що ми дотримуємося Мінських домовленостей, ніяких атакувальних дій українські війська вчиняти не будуть», - додав голова СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.