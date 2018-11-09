Псевдовиборами на Донбасі Москва хоче легітимізувати призначених раніше ватажків - Грицак

Голова СБУ закликав жителів окупованого Донбасу не йти на так звані "вибори", оскільки їх проведення є грубим порушенням українського законодавства.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак наголошує, що російська влада у Москві вже призначила нових ватажків для здійснення управління на окупованому Донбасі, але тепер хоче їх легітимізувати шляхом проведення так званих "виборів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ сказав на брифінгу.

"Так звані голови "ДНР" і "ЛНР" вже призначені у Москві - це Пушилін та Пасічник", - наголосив Грицак.

"Залишилось небагато - фактично дати видимість легітимності проведення цього дійства на Донбасі", - додав він.

Читайте такожКлімкін пояснив, для чого Росії потрібні псевдовибори на окупованому Донбасі

При цьому Грицак звернувся до українців, що живуть на окупованому Донбасі. "Незалежно від того, підете ви на ці "вибори" чи не підете, керівників вам уже призначили. І краще ви на них не ходіть, оскільки це є грубим порушенням українського законодавства", - попередив він.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У Євросоюзі і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.