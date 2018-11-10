Постійна рада ОБСЄ розгляне фейкові вибори на окупованому Донбасі – Порошенко

Порошенко висловив переконання, що жодна цивілізована країна не визнає результатів цих так званих «виборів», що проводитимуться «під дулами російських автоматів на окупованій території».

Президент Петро Порошенко повідомив, що у понеділок, 12 листопада, Постійна рада ОБСЄ розгляне питання фейкових виборів на окупованих територіях Донбасу.

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Про це йдеться у заяві глави Української держави у зв’язку із проведенням фейкових виборів на території окупованого Росією Донбасу, що заплановані на 11 листопада.

«Попри численні заклики світової спільноти до Російської Федерації щодо великої небезпеки проведення фейкових виборів на території окупованого Російською Федерацією Донбасу, на жаль, Росія взяла на себе повну відповідальність і підтвердила свою участь в окупації і взяла безпосередню участь в організації цих фейкових виборів», - зазначив Порошенко.

Він висловив переконання, що жодна цивілізована країна не визнає результатів цих так званих «виборів».

«Звичайно, що внаслідок проведених консультацій ми абсолютно впевнені, що ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства. Вони проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені», - сказав президент.

Він повідомив, що доручив українським дипломатам діяти.

«Вже з завтрашнього дня будуть ініційовані декілька заходів. Перш за все, ми проводимо вже в понеділок у Відні засідання Постійної Ради ОБСЄ, де буде це питання внесено позачергово в порядок денний», - сказав Порошенко.

За його словами, також українські дипломати розпочали консультації в Раді безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Радбезу.

«Ми забезпечили, щоб питання проведення так званих «виборів» було внесено у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах.

На найближчому засіданні Комітету міністрів Ради Європи це питання також внесено у порядок денний», - повідомив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У Євросоюзі і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Росію та її посіпак очікує посилення міжнародних санкцій після проведення так званих "виборів" на окупованих територіях Донбасу.

Порошенко закликав українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, не брати участі у так званих «виборах».