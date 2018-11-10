Кремль і його посіпак очікує посилення міжнародних санкцій за "вибори" в ОРДЛО – Клімкін (відео)

За словами глави МЗС України Павла Клімкіна, Росія не хотіла миру в 2014 році, не хоче і зараз.

Росію та її посіпак очікує посилення міжнародних санкцій після проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу, що заплановані на 11 листопада.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Держава-окупант завтра планує здійснити черговий злочин на українській землі - провести так звані вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини.

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Реакцією на такі злочинні дії авторитарного кремлівського режиму та його посіпак на окупованих територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим!", - зазначив міністр.

Також він додав, що Росія не хотіла миру в 2014 році, не хоче і зараз.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У Євросоюзі і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджував, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.

Сьогодні, 10 листопада, високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз вважає незаконними та засуджує так звані "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.