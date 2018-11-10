Посольство США вказало, кому вигідні вибори на окупованому Донбасі

У посольстві США в Україні заявили, що вигоду від завтрашніх бутафорських "виборів" матимуть лише поплічники Росії.

Заплановані на 11 листопада вибори в ОРДЛО є бутафорськими.

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Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, оприлюдненій у "Твіттері". "Вигоду від завтрашніх бутафорських "виборів" матимуть лише поплічники Росії на сході Україні, а не український народ. Жителі Донбасу повинні відкинути цей фарс та відмовитися від участі в ньому", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада у ОРДЛО заплановані вибори. Їх засудили у США та Євросоюзі. У суботу 10 листопада міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.

За словами голови зовнішньополітичного відомства України, відповідна робота з партнерами вже ведеться офіційним Києвом.

Напередодні посольство США в Україні також заявило, що реальні місцеві вибори на сході України мали б контролюватися ОБСЄ та відповідати українському законодавству та стандартам ОБСЄ. "Бутафорські "вибори" 11 листопада для фіктивних суб'єктів, що підтримуються Росією, не відповідають жодній із цих умов", - відзначили у посольстві США.