У Кремлі не бачать передумов для зустрічі лідерів «нормандської четвірки»

За словами Пєскова, участь Путіна у зустрічі 11 листопада в Парижі Порошенка, Меркель і Макрона не передбачалася.

У Кремлі вважають, що для зустрічі лідерів «нормандської четвірки» «немає передумов».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Також, за його словами, участь президента РФ Володимира Путіна у зустрічі в Парижі 11 листопада президента України Петра Порошенка, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона й не передбачалася.

Читайте такожЛою пояснивши, чому США не приєднаються до "нормандського формату переговорів щодо Донбасу

«Ні, не передбачалася. Власне, для обговорення в рамках «нормандської четвірки» наразі немає необхідного ґрунту, немає передумов, відсутні навіть натяки на можливу результативність. І тому це вже окрема зустріч, яка пройшла без Путіна», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко, Меркель і Макрон на зустрічі у Парижі 11 листопада наголосили на необхідності термінового поновлення процесу звільнення українських заручників на Донбасі.

За словами Порошенка, він обговорив з лідерами Франції та Німеччини питання звільнення українських політичних в’язнів, яких незаконно утримують у в'язницях РФ і в окупованому Криму. Як сказав Порошенко, «було наголошено на необхідності терміново повернутися до обміну наших героїв, зокрема, військових, солдатів, яких незаконно утримують на окупованій території на Донбасі».