Росія відновила бойові дії, бо хотіла сильну позицію на переговорах, але прорахувалася - експерт

Таку думку висловив політичний експерт Олексій Голобуцький у коментарі Радіо Свобода.

"Москва не міняє своєї поведінки, вона і далі проводить достатньо підлу тактику, яку розпочала з початком активних бойових дій на Донбасі, проводить бойові дії по всій лінії фронту, а потім ще в чому звинувачує Україну", - вважає він.

Читайте такожУ Генштабі підтвердили відступ бойовиків від Донецького аеропортуНа його думку, найімовірніше, такі дії пояснюються тим, що Росія хотіла вийти на переговори з сильною позицією.

"Була інформація про те, що був наданий наказ захопити Донецький аеропорт протягом декількох днів, але судячи з усього, це не вийшло. Українське командування ухвалило рішення контратакувати. Тому Москва думала, що Україна проситиме Росію і бойовиків, ледь не благатиме про мирні переговори. Але цей план не подіяв, і ймовірно, саме Україна тепер може вийти на переговори з позиції сильної сторони", - додав Голобуцький.