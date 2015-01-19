При обстрілі передмістя Маріуполя поранені 4 військових
17:07, 19 січня 2015Політика
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При обстрілі бойовиками населених пунктів поблизу Маріуполя 4 військовослужбовців дістали поранення.
REUTERS
Як повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook, з 7.00 до 16.00 в секторі "М" зафіксовано 10 обстрілів позицій сил АТО в районі таких населених пунктів: Орловське, Миколаївка, Гнутове, Чермалик, Павлопіль.
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"Обстріл вівся з мінометів, артилерії, ПТРК і АГС. Дістали поранення 4 українських військовослужбовців. Збройні сили України відкривають вогонь у відповідь, подавляючи вогняні точки супротивника", - говориться в повідомленні.
Ситуація перебуває під повним контролем сил АТО. "Небезпеки для Маріуполя немає", - відзначає штаб.
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