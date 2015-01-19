Під Маріуполем пройшли навчальні стрільби з «Ігли» (фото)
10:19, 19 січня 2015Військо
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Поблизу Маріуполя відбулося практичне оцінювання ступеню навченості підрозділів протиповітряної оборони сектору «М».
До занять були залучені зенітники / Facebook
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
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«До занять були залучені воїни-зенітники, які захищають це приморське місто», - сказано в повідомленні.
З військовослужбовцями відпрацьована стрільба з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» по аеродинамічній цілі, яка маневрує висотою.
«Ігла» - переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, в умовах впливу помилкових теплових перешкод.
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