Під Маріуполем пройшли навчальні стрільби з «Ігли» (фото)

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

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«До занять були залучені воїни-зенітники, які захищають це приморське місто», - сказано в повідомленні.

З військовослужбовцями відпрацьована стрільба з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» по аеродинамічній цілі, яка маневрує висотою.

«Ігла» - переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, в умовах впливу помилкових теплових перешкод.