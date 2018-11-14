У Порошенка розповіли деталі його зустрічі з ієрархами УПЦ МП в "Українському домі"

На закритій зустрічі президента України Петра Порошенка з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату були присутні ті представники, які підтримують ідею автокефалії.

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко підтвердив зустріч президента Петра Порошенка з архієреями Української православної церкви Московського патріархату.

Про він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Прибули представники того крила УПЦ МП, у якому якраз схвально ставляться до ідеї автокефалії для Української православної церкви, які підтримують створення такої церкви, планують спільно йти на собор і творити цю церкву. Вони говорили про шалений тиск, який на них чиниться. На їхнє прохання я зараз не розкриваю їхніх імен, але думаю, що достатньо швидко це буде відомо, оскільки після того, як усі переговори будуть проведені, і коли церковні ієрархи для себе знайдуть спільну позицію, буде оголошено про дату й місце собору і він буде проведений", – заявив Павленко.

Також він припустив, що ті, хто не хотів зустрічі Порошенка з представниками УПЦ МП або звіряли годинники з Москвою, або отримували звідти інструкції.

"Тому що якраз перешкодити прямому діалогу – ми можемо мати лише таке пояснення, що замість відкритої дискусії хотіли зробити якусь фактично політичну демонстрацію",- додав Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, 13 листопада, мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім".

Водночас єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстрене засідання синоду, який прийняв рішення скликати собор, участь в якому обов'язкова для всіх архієреїв. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території.

Також 13 листопада УПЦ МП заявила про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом. Собор єпископів УПЦ МП вважає, що рішення священного синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання «є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили». Крім того, собор єпископів УПЦ МП заявив про неможливість приєднання до процесу створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні.

Однак пізніше стало відомо, що Порошенко таки провів закриту зустріч в Українському домі з деякими ієрархами УПЦ МП.