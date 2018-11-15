Путін розповів, що має відбутися в Україні для вирішення "конфлікту на Донбасі"

Путін сподівається, що «люди, які очолять країну в майбутньому», дійдуть висновку, що «іншого шляху, крім мирного, не існує. Потрібно виконувати Мінські угоди».

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що для врегулювання конфлікту на Донбасі має відбутися зміна влади в Україні.

Читайте такожПутін вважає, що безглуздо проводити зустрічі в "нормандському форматі" до виборів в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав за підсумками візиту в Сінгапур. «Нарешті, найголовніше: чи здатна сьогоднішня влада щось зробити для врегулювання? На мій погляд, ні. Доки такі люди будуть при владі в Києві, навряд чи можна розраховувати на мирне вирішення питання на цих територіях. Але ми, тим не менш , вважаємо, що іншого шляху немає, все одно доведеться домовлятися», - заявив Путін.

«Сподіваюся, що люди, які очолять країну в майбутньому (хоч би хто це був), ми, до речі, в будь-якому випадку поважатимемо вибір українського народу і працюватимемо з усіма, але, (сподіваюся), дійдуть висновку про те, що іншого шляху, крім мирного, не існує. Потрібно виконувати Мінські угоди», - наголосив президент РФ.

За словами Путіна, влада України «досі не вивила бажання» виконувати ці домовленості. «Нічого не відбувається. Навіть закон про особливий статус Донбасу, який було ухвалено парламентом України, досі не набув чинності. Це - ключовий елемент врегулювання. Ніби так і треба. Всі чекають якогось виконання Мінських домовленостей від Росії, а те, що київська влада нічого не робить, це вважають за краще не помічати», - вважає він.

«Чинний президент, на жаль, не виявив бажання і готовності до реалізації Мінських угод. Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу, а президент не вводить його в дію. Він не хоче. Я не знаю, з яких міркувань, це у нього запитаєте. Чи зміниться щось після виборів, я не знаю», - сказав Путін.

«Якщо прийде інша людина, мабуть, вона врахує те, що відбувається в даний момент. Чи зможе зробити якісь зусилля над собою чинний президент, чи змінить він своє ставлення до цього, я також не знаю. Це треба у нього питати», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада підтримала президентський законопроект про внесення зміни до статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», яким продовжила дію цього закону по 31 грудня 2019 року. Того ж дня закон підписав президент Петро Порошенко.