Клімкін і Волкер обговорили посилення тиску на РФ

Клімкін і Волкер узгодили кроки задля протидії російським спробам легітимізувати окупацію українських територій.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в рамках візиту до Вашингтона на зустрічі з спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером узгодив спільні кроки країн задля протидії російським спробам легітимізувати окупацію українських територій - Криму та Донбасу.

Про це повідомила речник МЗС Катерина Зеленко у мікроблозі Twitter.

"Робочий візит міністра Павла Клімкін до США розпочали зустріччю з спеціальним представником Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках задля протидії російським спробам легітимізувати окупацію. Політичний тиск має бути посилений", - наголосила Зеленко.

Читайте такожРосія замість виконання Мінських угод проводить на Донбасі бутафорські "вибори" - Волкер

Своєю чергою глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter, що на зустрічі з Волкером було підтверджено раніше озвучені позиції сторін щодо України.

"Звірили годинники з добрим другом Куртом Волкером, спеціальним представником у справах України. Час вашингтонський, порядок денний - український", - заявив Клімкін.

При цьому, як повідомив спецпредставник США у Twitter, на зустрічі з Клімкіним обговорювалася підготовка до засідання Комісії стратегічного партнерства Україна - США.