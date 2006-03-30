Кушнарьов порівняв Тимошенко з учорашнім затемненням

Керівник виборчої компанії Партії Регіонів вважає, що якщо б вони запропонували лідеру БЮТ Юлії Тимошенко посаду прем`єра, то вона б погодилася на коаліцію з ними.

"У мене особисто склалося враження: якби ми запропонували Юлії Володимирівні створити з нами коаліцію і пообіцяли навічно посаду прем`єра, то стали б для Тимошенко кращими друзями", - прокоментував Кушнарьов прес-конференцію Тимошенко.

"Будь-яка виборча кампанія робить риторику політичних лідерів нерідко войовничою", - вважає Кушнарьов, слова якого наводить його прес-служба.

"Хоча багато політиків на очах "остигають", і в їхніх висловленнях і вчинках з`являється усе більше конструктивізму і здатності до компромісів заради майбутнього України", - сказав він.

"На цьому фоні Юлія Володимирівна виглядає, як природна аномалія або вчорашнє затьмарення серед ясного дня", - відзначив Кушнарьов.

Він також відзначив, що в нього створюється відчуття, що Тимошенко "чує і бачить одну лише себе". "Таке одномірне сприйняття простору просто дивує – розумна ж людина", - відзначив він.

Він також вважає, що вона "поводиться, як дійсний більшовик, що вважає, що існують лише дві думки: її – абсолютно вірне - і неправильне".

"По-моєму, вона сама себе зомбує: я кращий прем`єр у минулому і єдиний – майбутньому", - сказав він.

"Українська правда"