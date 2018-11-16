До кінця року на Миколаївщині діятиме 41 ОТГ - Олексій Савченко

До кінця 2018 року маємо розуміння, що на Миколаївщині буде діяти 41 об’єднана територіальна громада. Про це сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко під час свого виступу на ІV Миколаївському економічному форумі.

«25 років лунало гасло децентралізації, але жодний політик, окрім Президента України Петра Порошенка, не взяв на себе відповідальність і не зробив цього», - заявив Олексій Савченко.

Так, очільник області відзначив, що реформа децентралізації дає громадам можливість не просто розвиватися, а самостійно визначати вектори розвитку та спрямування фінансових ресурсів.

«Всі бюджети місцевого рівня за 2 роки були збільшені майже на 50%. Громадами буде охоплено 320,4 тис осіб та 12 тис 185 км.кв. території області. Жителі громад зможуть скористатися перевагами децентралізації: це і існуючі загальнодержавні програми, і розроблені нами обласні програми», - наголосив Олексій Савченко.

12 листопада Президент Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку акцентував, що впровадження реформи децентралізації довело її економічну та політичну ефективність, відтак вона має стати незворотною. Глава держави додав, що реформа впроваджувалася для того, аби наблизити владу до людей, скоротити відстань від людини до громади, яка має реальний фінансовий ресурс для вирішення проблем. Окремо Петро Порошенко наголосив, що децентралізація – це не лише перерозподіл грошей на місця, на задоволення самих невідкладних потреб громад, але і прийняття політичних та владних рішень, а також чіткий розподіл відповідальності між центральною і місцевою владою.