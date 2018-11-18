Путін програв війну в Україні - Клімкін

Успішна Україна - загроза для Росії, заявив Клімкін.

Росія програла війну, тому що втратила Україну в контексті будь-якої співпраці.

"Путін - дозволив провести повну заміну українського суспільства", - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час конференції Halifax International Security Forum в Канаді, пише gazeta.ua.

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Про поразку Путіна свідчить зростаюча кількість українців, які хочуть вступити в НАТО.

"До війни, 5 років тому, лише 19 відсотків українців хотіли, щоб ми вступили в НАТО. Тепер їх 55 відсотків. Це дуже стійкий показник", - говорить глава МЗС.

Успішна Україна - загроза для Росії, заявив Клімкін.

"Путін з самого початку хотів розколоти навпіл Україну. Це була його ідея "російського світу" і "Новоросії", мати половину України як російську колонію і частину - як російський протекторат. Тепер він анексував Крим, частину Донбасу, але вся Україна, вільна і демократична, не під російським контролем. У цьому плані, він точно вже програв ", - підкреслив міністр.