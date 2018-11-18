Напередодні виборів боти у соцмережах почали виправдовувати корупцію влади

На їхню думку, владі доводиться красти, щоб на ці гроші інформаційно протистояти атаці об'єднаних путінсько-олігархічних інформаційних військ.

Напередодні майбутніх виборів в Україні в соцмережах "порохоботи" намагаються виправдовувати корупцію нинішньої української влади.

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На пост користувача на ім'я Карл Волох звернув увагу активіст Антон Петруков. Зокрема, в пості Волох говорить про те, що "та корупція, яка зберігається за нинішньої влади (на порядок нижча, ніж до 2014), є вимушеною. Головним чином, тому, що владі доводиться красти, щоб на ці гроші хоч почасти інформаційно й організаційно протистояти атаці об'єднаних путінсько-олігархічних інформаційних військ".

"Ні, це не жарт і не сарказм. Це реально "порохобот" озвучує, як позицію", - зазначив Петруков.

"Цікаво, що сказали б ті люди, що стояли в 2014 році на Майдані? Особливо ті сто чоловік, що там загинули", - додає активіст.