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Луценко: корупція в Україні все ще є величезною, неприпустимо великою

14:25, 12 листопада 2018
Політика
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Юрій Луценко незадоволений рівнем корупції в Україні / фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

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За словами Луценка, він не згоден з тезою про нібито "небувалу в світі корупцію" в Україні, але корупція все ще є однією з найбільших проблем України.

"Не тільки тому, що вона стримує соціальний та економічний розвиток, а й тому, що ця теза є причиною прохолодного ставлення до нас наших західних союзників і дуже критичного ставлення наших співвітчизників", - відзначив він.

"Так, в Україні корупція є все ще величезною, неприпустимо великою", - підкреслив генпрокурор.

При цьому Луценко нагадав, що в Україні була створена спеціальна інфраструктура по боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього загальнонаціонального опитування населення, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології, українці вважають, що найбільше розвитку країни заважає корупція.

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Теги: #Луценко#корупція