Перевіряє Захід на міцність: експерт пояснив, навіщо Путіну окупований Крим

У Кремлі прорахувалися, думаючи, що окупація Криму пройде за тим же успішним сценарієм, що і вторгнення ЗС РФ у Грузію у 2008 році, зазначив військовий експерт.

Головною метою анексії Криму було підняття рейтингу президента Російської Федерації Володимира Путіна. Зараз же окупацією півострова Росія перевіряє Європу, Америку і весь західний світ на міцність.

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Про це розповів військовий експерт Сергій Ковтун, передає «Обозреватель». За його словами, порівняно з 2012-2013 роками у 2015 році рейтинг Путіна злетів до небес.

"Але це тимчасово, він уже починає падати. У Росії через свої імперські амбіції завжди шукали якісь такі маленькі переможні війни. Ось вони й знайшли", — пояснив Ковтун.

Однак, додав експерт, у Кремлі прорахувалися, думаючи, що окупація Криму пройде за тим же успішним сценарієм, що і вторгнення ЗС РФ у Грузію у 2008 році.

"Ну і потім треба дуже чітко розуміти, що недавно відсвяткували закінчення Першої Світової війни. І саме після неї всі імперії у світі зникли. Можна сказати, що Гітлер і Третій Рейх намагалися повернути імперські часи, тільки нічого не вийшло. Але свого часу Російська імперія відродилася як СРСР. І зараз РФ намагається повторити це, їхнє імперське мислення нікуди не зникло", — резюмував експерт.