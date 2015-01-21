Бойовики підірвали єдиний міст, що сполучав Станицю з Луганськом

Про це повідомляє офіційний сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"Міст перебував під контролем бойовиків, які заклали вибухівку й підірвали його. Посередині мосту утворилася вирва, і хоча обвалу не сталося, проїзд для автобусів та вантажівок неможливий. Пішоходи перейти через міст зможуть, чи зможе проїхати легковий автомобіль, з’ясовується", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПідрив мосту в Запорізькій області кваліфікований як "диверсія"За словами Москаля, мета підриву незрозуміла.

"Скоріше за все, це викликано панічним страхом, що українські військові зможуть піти на терористів у контрнаступ", - сказав він.

У зв’язку з підривом мосту та різкою інтенсифікацією бойових дій Москаль своїм розпорядженням з метою забезпечення здоров’я та безпеки громадян закрив пункт пропуску «Широке – Станиця Луганська».