Бойовики підірвали єдиний міст, що сполучав Станицю з Луганськом
Сьогодні близько обіду було підірвано міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській – єдина транспортна переправа, через яку здійснювався автомобільний рух із контрольованої Україною Станиці в окупований бойовиками Луганськ і в зворотному напрямку.
Про це повідомляє офіційний сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.
"Міст перебував під контролем бойовиків, які заклали вибухівку й підірвали його. Посередині мосту утворилася вирва, і хоча обвалу не сталося, проїзд для автобусів та вантажівок неможливий. Пішоходи перейти через міст зможуть, чи зможе проїхати легковий автомобіль, з’ясовується", - сказано в повідомленні.
Читайте такожПідрив мосту в Запорізькій області кваліфікований як "диверсія"За словами Москаля, мета підриву незрозуміла.
"Скоріше за все, це викликано панічним страхом, що українські військові зможуть піти на терористів у контрнаступ", - сказав він.
У зв’язку з підривом мосту та різкою інтенсифікацією бойових дій Москаль своїм розпорядженням з метою забезпечення здоров’я та безпеки громадян закрив пункт пропуску «Широке – Станиця Луганська».