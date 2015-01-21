Лавров випадково визнав поставки російської зброї в Україну

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка.

"Як ви поясните наявність сучасних російських систем озброєння, в тому числі тяжких, які вбивають громадян України на нашій землі, які ніхто не міг ніде захопити, взяти, оскільки ви це навіть нікуди не експортуєте", - запитав журналіст.

Читайте такожЛавров розповів, що Росія ні під чим не підписувалася в Будапештському меморандуміУ відповідь Лавров заявив, що в Україні ніколи не було ніякої зброї, окрім радянської та російської.

"Щодо озброєнь мені додати нічого. Президент Путін неодноразово говорив, що там крім радянського і російського озброєння ніякого на всій території України і немає", - сказав голова російського МЗС.

На питання про те, як Росія збирається реабілітувати дискредитоване кров'ю жителів Донбасу словосполучення "русскій мір" Лавров вирішив не відповідати.