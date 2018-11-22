Українська влада не несе відповідальності за сайт "Миротворець" - посол у Німеччині

Німецьке міністерство закордонних справ закликало Київ вжити дій для закриття сайту "Миротворець".

Українська влада не несе відповідальності за зміст сайту "Миротворець", і її юридичні можливості впливу на цей "суто приватний" ресурс є обмеженими.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник в статті Welt, передає "Європейська правда".

Німецьке міністерство закордонних справ закликало Київ вжити дій для закриття сайту "Миротворець", на якому розміщені переліки "антиукраїнських діячів", а нещодавно до списків додали і екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Посол України запевняє, що Київ "з увагою прийняв до відома" прохання Берліна. "Проте Україна готова до серйозного продовження дискусії щодо проблеми "Миротворця" з німецькими партнерами. Особисто я вважаю, що сумнозвісний список є недопустимим та недоречним", - зазначив Мельник.

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Водночас дипломат засудив "страшні сценарії" у медіа Німеччини про те, що Україна нібито бажає смерті Шредеру.

"Висловлюючись недипломатично, це є цілковитою дурницею. Це просто годування пропагандистських наративів Кремля", - вважає посол.

За словами Мельника, ця ситуація відволікає увагу від справжньої проблеми - лоббістських послуг, які колишній німецький канцлер надає президенту РФ Владіміру Путіну у Європі.

Шредер є головою ради директорів найбільшої російської енергетичної компанії "Роснефть" і особистим другом Путіна. Мельник також нагадав, що Шредер потрапив до списку "ворогів України" після слів про те, що анексія Криму має бути визнана.