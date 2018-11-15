Україну закликали закрити сайт "Миротворець" (відео)

Уряд Німеччини таку позицію не поділяє, однак появою Шредера у списках "Миротворця" обурений.

Німецьке МЗС закликало Україну закрити сайт "Миротворець" після того, як на ньому з'явилось ім'я екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера.

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Після урядування той перейшов працювати на російський "Газпром". І не лише не приховує, що є особистим другом Путіна, а й відверто радить чинній німецькій владі менше зважати на цінності й більше співпрацювати з Москвою. А Європі - визнати Крим російським.

Уряд Німеччини таку позицію не поділяє, однак появою Шредера у списках "Миротворця" обурений. Українське МЗС поки що на цю заяву не відреагувало.

Раніше глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто потрапив у список Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства і міжнародного правопорядку "Миротворець".