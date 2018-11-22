Перерву у Верховній Раді продовжили ще на дві години – до 23:30
21:43, 22 листопада 2018Політика
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Перед цим перерву було оголошено з 19.30 до 21.30.
Раніше перерву оголошували до 21:30 / фото УНІАН
Перерву у вечірньому засіданні Верховної Ради продовжено ще на дві години - до 23.30.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі парламенту оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
«Продовжуються консультації по обговоренню законопроектів і я оголошую перерву ще на дві години – до 23.30», - сказала вона.
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