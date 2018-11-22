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Перерву у Верховній Раді продовжили ще на дві години – до 23:30

21:43, 22 листопада 2018
Політика
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Раніше перерву оголошували до 21:30 / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі парламенту оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Продовжуються консультації по обговоренню законопроектів і я оголошую перерву ще на дві години – до 23.30», - сказала вона.

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Теги: #Верховна Рада#держбюджет