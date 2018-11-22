Перерву у Верховній Раді продовжили ще на дві години – до 23:30

Перед цим перерву було оголошено з 19.30 до 21.30.

Перерву у вечірньому засіданні Верховної Ради продовжено ще на дві години - до 23.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі парламенту оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Продовжуються консультації по обговоренню законопроектів і я оголошую перерву ще на дві години – до 23.30», - сказала вона.