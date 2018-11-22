Рада прийняла в першому читанні закріплення в Конституції курсу на членство в ЄС і НАТО

Рішення підтримали 311 депутатів.

Верховна Рада попередньо схвалила президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 311 народних депутатів із 351, зареєстрованих у сесійній залі.

Від “Блоку Петра Порошенка” “за” проголосували 124 депутата, від “Народного фронту” - 73, від Радикальної партії - 19, від “Батьківщини” - 18, від “Самопомочі” - 17, від групи “Воля народу” - 14 депутатів, від групи “Відродження” - 13. Від “Опозиційного блоку” жоден депутат не підтримав це рішення.

Законопроектом передбачається у преамбулі Конституції встановити, що Верховна Рада, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу країни, приймає цю Конституцію - Основний закон України.

Читайте такожНАТО не буде питати у Росії дозволу щодо вступу України до Альянсу – генсек

Статтею 85 передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

У статті 102 встановлюється, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Статтею 116 визначається, що Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

Водночас, із тексту Конституції пропонується виключити пункт 14 розділу XV ”Перехідні положення”. У ньому йдеться про те, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою.

Як відомо, депутати зможуть ухвалити цей законопроект в цілому на наступній сесії парламенту.

20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту.

Комітет ВР з питань правової політики та правосуддя схвалив цей законопроект.